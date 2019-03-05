Врачей «Зенита» допустят к Кокорину

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Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников заявил, что в УФСИН дали разрешение врачам «Зенита» провести обследование нападающего Александра Кокорина.

«Нас заверили в УФСИН, что готовы пойти на встречу в допуске врачей «Зенита» к Кокорину, но точных сроков пока нет, надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — цитирует Мельникова РИА «Новости».

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Представитель ОНК отметил, что Кокорину важно оказать медицинскую помощь.

Мельников добавил, что футболист жалуется на боли в колене даже при ходьбе, однако у него нет претензий к медицинским работникам и сотрудникам «Бутырки».

Ранее уполномоченный по правам человека рассказала о состоянии Кокорина.