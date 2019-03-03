Ученик Тутберидзе пропустит чемпионат мира

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Российский фигурист Алексей Ерохов не примет участия в чемпионате мира среди юниоров из-за травмы, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсмен пропустит турнир, который пройдет в Загребе.

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Ерохов получил рецидив травмы во время проката короткой программы в финале Кубка России в Великом Новгороде.

Позже фигурист принял решение сняться с соревнований. Вместо него на соревнованиях выступит подопечный Елены Буяновой - Артур Даниелян, получивший серебряную награду мирового первенства минувшего года.

19-летний Ерохов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, является действующим чемпионом мира среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет 6-10 марта.

Ранее ученица Тутберидзе Камила Валиева назвала своим кумиром Алину Загитову.