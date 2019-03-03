Гол Ракитича принес «Барселоне» победу над «Реалом»
«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Иван Ракитич.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Каталонский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 15 матчей. «Сливочные» потерпели второе поражение в последних трех матчах первенства страны.
«Барселона» с 60 очками лидирует в турнирной таблице Примеры. «Реал» (48) занимает третье место.
Испания. Примера. 26-й тур
«Реал» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 0:1
Голы: 0:1 — Ракитич, 26.