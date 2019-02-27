Стала известна зарплата Кононова в «Спартаке»

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Стало известно, сколько зарабатывает российский специалист Олег Кононов на посту главного тренера московского «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, за год работы наставник красно-белых получает €1,2 млн.

Контракт Кононова с клубом рассчитан до конца июня 2020 года. По его условиям, зарплата специалиста может увеличиться, если он выполнит поставленные руководством задачи. А если по итогам сезона команда попадет в зону Лиги чемпионов и одержит победу в Кубке страны, то главный тренер получит еще и бонус в крупном размере.

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Экс-наставник тульского «Арсенала» возглавил «Спартак» 12 ноября.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно красно-белые намерены расстаться с Зе Луишем или Луисом Адриано.