Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о причинах поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул в легком весе, передает РИА «Новости».

«Я неуважительно отнесся к собственным умениям в атаке. Я позволил внешнему воздействию повлиять на ход моих мыслей. Я не знаю, о чем я думал. Но сейчас мой разум чист. И подобных ошибок я больше не допущу. Я в прямом смысле буду разрывать на части этих людей. Смотрите. Одного за другим», — написал Макгрегор в инстаграме.

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Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором на турнире UFC 229 завершился победой россиянина в четвертом раунде удушающим приемом.

Ранее член команды Макгрегора возмутился наказанием за драку с Нурмагомедовым.