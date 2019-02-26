Адвокат Мамаева: рассмотрение дела затянется на несколько месяцев
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что рассмотрение дела может растянуться на несколько месяцев, передает «Чемпионат».
Защитник объяснил, почему он считает, что следствию предстоит длительная работа.
«Сейчас в деле есть 16 томов, по 250 страниц каждый. Там масса дублирующих друг друга следственных действий, большое количество свидетелей, а их больше пятидесяти, которые могут иметь малое отношение к делу. Уверен, нас ждет более десяти судебных заседаний, когда дело будут рассматривать по существу. Все может растянуться на несколько месяцев», — заключил Бушманов.
Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года за участие в двух потасовках в Москве.
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве с просьбой допустить в следственный изолятор врачей «Зенита» к форварду сине-бело-голубых.