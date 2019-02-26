Адвокат Мамаева: рассмотрение дела затянется на несколько месяцев

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что рассмотрение дела может растянуться на несколько месяцев, передает «Чемпионат».

Защитник объяснил, почему он считает, что следствию предстоит длительная работа.

«Сейчас в деле есть 16 томов, по 250 страниц каждый. Там масса дублирующих друг друга следственных действий, большое количество свидетелей, а их больше пятидесяти, которые могут иметь малое отношение к делу. Уверен, нас ждет более десяти судебных заседаний, когда дело будут рассматривать по существу. Все может растянуться на несколько месяцев», — заключил Бушманов.

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Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года за участие в двух потасовках в Москве.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве с просьбой допустить в следственный изолятор врачей «Зенита» к форварду сине-бело-голубых.