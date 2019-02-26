Константинову назвали нестабильной фигуристкой

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Российская фигуристка, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о Станиславе Константинове, передает «Спорт день за днем».

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) включила Константинову в основной состав сборной, который отправится на чемпионат мира в Японию. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева остались запасными.

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«Константинова точно не поедет на чемпионат мира. Она нестабильная на данный момент, а никому не выгодно терять квоты на следующий год. Они будут выбирать либо Медведеву, либо Туктамышеву. Как они будут выбирать? Наверное, у них что-то в голове есть. Они, наверное, что-то придумают. Может быть, будут какие-то прокаты ближе к чемпионату мира, например, в Новогорске», — заявила Бутырская.

Ранее заявку на ЧМ по фигурному катанию назвали издевательством над Туктамышевой.