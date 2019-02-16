Харитонов и Митрион получат гонорары за несостоявшийся бой

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Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову и американцу Мэтту Митриону выплатят гонорар за их несостоявшийся поединок в рамках турнира Bellator 215, сообщает «Советский спорт».

MMAjunkie со ссылкой на представителя Bellator утверждает, что спортсмены все-таки получат деньги, несмотря на эксцесс.

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На 12-й секунде встречи Митрион нанес россиянину удар в пах. Харитонов не смог продолжить бой. Он покинул октагон на носилках и был доставлен в больницу.

Соревнование проходило в американском городе Анкасвилл.

Ранее стали известны результаты обследования Харитонова после боя с американцем.