Харитонов и Митрион получат гонорары за несостоявшийся бой
Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову и американцу Мэтту Митриону выплатят гонорар за их несостоявшийся поединок в рамках турнира Bellator 215, сообщает «Советский спорт».
MMAjunkie со ссылкой на представителя Bellator утверждает, что спортсмены все-таки получат деньги, несмотря на эксцесс.
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На 12-й секунде встречи Митрион нанес россиянину удар в пах. Харитонов не смог продолжить бой. Он покинул октагон на носилках и был доставлен в больницу.
Соревнование проходило в американском городе Анкасвилл.
Ранее стали известны результаты обследования Харитонова после боя с американцем.