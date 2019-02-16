Овечкин не хочет обманывать хоккей ради рекорда Гретцки

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, какие сложности могут возникнуть в побитии рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Спорт-Экспресс».

На счету легендарного канадца 894 заброшенных шайб, у Овечкина на сегодняшний день 646 голов.

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«Приятно ли, что люди допускают возможность побития мной рекорд Уэйна Гретцки по голам? Допускать все можно. Но это очень тяжело. Хоккей меняется, хоккей не стоит на месте. Еще очень долго нужно играть, чтобы приблизиться к этому рекорду. А там поживем — увидим.

Уйду ли я из хоккея, как только почувствую, что не способен играть на прежнем уровне? На самом деле я такой человек, что если буду чувствовать себя этаким якорем — уйду. Не хочу обманывать хоккей и играть до 42 лет, только ради того, чтобы побить рекорд Гретцки. Хочу играть со своими детьми, когда они подрастут», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин высказался о возможном участии в Олимпийских играх — 2022.