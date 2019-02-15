Форвард «Тампы» Кучеров установил клубный рекорд

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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз» (6:0) Кучеров набрал четыре очка. На счету игрока одна заброшенная шайба и три результативные передачи.

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Второе очко, которое форвард набрал в этом матче, стало для него 90-м в текущем сезоне. Кучеров сыграл 58 матчей.

При этом нападающий стал первым игроком в истории клуба, который достиг такой отметки меньше, чем за 60 встреч.

Такое достижение за последнее время добивались только четверо — Сидни Кросби (54 игры), Яромир Ягр (трижды: 56, 59, 59), Александр Овечкин (56) и Джо Торнтон (57).

Ранее четыре очка Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» разгромить «Даллас».