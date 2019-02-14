Путин планирует выйти на татами 14 февраля

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства собирается сегодня вечером выйти на татами в Сочи вместе со сборной по дзюдо.

«Президент хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо, он давно вместе с ними не тренировался», — сказал пресс-секретарь Путина.

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«Вы знаете, что такие мероприятия он ранее уже неоднократно проводил. Может быть, будут и детишки из школ дзюдо. По крайней мере, сейчас президент планирует такое спортивное завершение сегодняшнего рабочего дня», — цитируют Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио летом 2019 года.