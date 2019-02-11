WADA отчитывается РУСАДА о ходе изучения данных Московской лаборатории

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что происходит с данными Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает Sport24.

Президент организации отметил, что знает детали изучения переданных проб.

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«Отдел расследований WADA, который ведет это дело, должен каждые две недели отчитываться о том, как идет расследование, отправлять отчет в комитет по соответствию. Сейчас идет процедура проверки базы данных. По сути, первый этап еще не завершился. Срывая дедлайн, мы сами украли у себя время. Общая дата — 30 июня — уже не изменится. Необходимо понимать, что, получив базу 17 января, системную работу, связанную с ее проверкой, начали только в 20-х числах января. Процедура проверки может растянуться на 2-3 месяца и закончится к 17–20 апреля. В итоге у нас останется всего 2,5 месяца на перепроверку проб. При этом мы не знаем, какое количество проб у нас запросят на эту перепроверку», — подчеркнул Ганус.

30 июня WADA должно решить, какие из «подозрительных» допинг-анализов нуждаются в перепроверке. Если WADA не получит выбранные допинг-пробы, то статус РУСАДА может быть вновь пересмотрен.

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