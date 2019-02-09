Монфис ждет битвы от матча с Медведевым
Французский теннисист Гаэль Монфис поделился ожиданиями от встречи с представителем России Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Софии, передает «Советский спорт».
«С Медведевым также будет непросто. Он набирает обороты и уже выиграл много матчей в этом году. С ним ожидается еще одна битва. Думаю, мне понадобится другой план на игру, потому что Даниил действует иначе», — приводит слова спортсмена официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Монфис также прокомментировал свою победу над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/4 финала.
«Стефанос – прекрасный игрок. В этом нет никаких сомнений. Думаю, сегодня все решили несколько розыгрышей. Циципас станет большим чемпионом», — добавил он.
Ранее сообщалось, что теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Болгарии.