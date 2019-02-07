Мамаев показал жене сердце в зале суда

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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев во время нахождения в зале суда решил признаться своей жене Алане в любви, сообщает «Советский спорт».

«Все будет хорошо», — подписала фотографию полузащитника его супруга в инстаграме.

На снимке, сделанном подругой Аланы Юлией, Мамаев улыбается и показывает в камеру сформированное из рук сердце.

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Юлия также объяснила, почему супруга Павла не присутствовала на заседании суда.

«Она смотрит за детьми. Дети маму в Москву больше не отпускают, так как боятся, что мама тоже не вернется. Сын Алекс начал заикаться, плохо спит, ждет отца. У Паши очень теплые отношения с детьми», — сказала подруга Аланы.

Ранее Василий Уткин высказался о решении суда продлить арест Кокорину и Мамаеву.