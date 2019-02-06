«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» благодаря двум передачам Кузнецова

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду оказались сильнее «Ванкувер Кэнакс», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды хозяев.

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Капитан «столичных» россиянин Александр Овечкин отметился результативной передачей, которая позволила ему стать самым результативным представителем России в североамериканском чемпионате.

Кроме того, другой российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал два результативных паса. Эта победа стала для «Вашингтона» второй за последние 10 матчей.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал самым результативным представителем России в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

1:0 — Оши (Бекстем, Овечкин) — 03:00;

2:0 — Коннолли (Кузнецов, Врана) — 45:47;

2:1 — Гранлунд (Руссель, Хаттон) — 48:02;

3:1 — Врана (Кузнецов, Уилсон) — 52:13;

3:2 — Петтерссон — 59:30 (6x5).