Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
«Манчестер Сити» нанес поражение лондонскому «Арсеналу» в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил форвард Серхио Агуэро.
Победа позволила «горожанам» набрать 59 очков и занять второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Ливерпулю» два очка. «Канониры» с 47-ю очками остались шестым.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей борьбы за чемпионство в АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 25-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Арсенал» (Лондон) — 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Агуэро, 1; 1:1 – Косельни, 11; 2:1 – Агуэро, 44; 3:1 — Агуэро, 61