Тренер Федора Емельяненко высказался о возможном завершении карьеры бойца

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Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко голландец Питер Тайссе считает, что спортсмен завершит карьеру после поражения в финале Гран-при Bellator от американца Райана Бейдера.

Наставник передал часть разговора со спортсменом.

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«Интуиция подсказывает, что он закончит. Он говорил мне, когда мы тренировались, что это его последний сбор», — цитирует Тайссе «Спорт-Экспресс».

Специалист также добавил, что россиянин непредсказуем.

27 января прошел финальный поединок Гран-при Bellator между Емельяненко и Бейдером, который завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде.

Ранее сообщалось, что Емельяненко был «счастлив свободе» после нокаута от Бейдера.