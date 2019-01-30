Отец Хабиба Нурмагомедова намекнул на уход сына из UFC
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, оценил решение Атлетической комиссии штата Невада о девятимесячной дисквалификации сына, передает «РИА Новости».
Отец чемпиона подчеркнул, что наказанием является несправедливым, а также намекнул на уход сына из UFC по окончании контракта.
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«Хабибу осталось провести один бой в UFC. Подеремся с кем-нибудь и постараемся быть свободными», — сказал Нурмагомедов-старший.
Также россиянин должен выплатить штраф в $500 тыс., а Макгрегор заплатит $50 тыс.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в ноябре 2019 года.