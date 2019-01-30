Участник допингового скандала получил лицензию на один бой в UFC

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Боец смешанного стиля (ММА), замешанный в допинговом скандале, американец Джон Джонс получил лицензию на один бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает «Советский спорт».

Атлетическая комиссия штата Невада сегодня, 30 января, провела заседание по делу о применении представителем США запрещенных веществ. По его итогу было принято решение выдать бойцу лицензию на один бой в UFC. Поединок с участием Джонса пройдет в Лас-Вегасе 2 марта.

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Отмечается, что боец будет проверяться антидопинговыми органами два раза в месяц. Кроме того, строгие проверки ждут его до конца года.

Ранее сообщалось, что американский боец избежал наказания за проваленный допинг-тест.