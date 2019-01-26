«Кардифф» заморозил выплаты «Нанту» за трансфер Салы

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«Кардифф Сити» принял решение о заморозке выплаты «Нанту» средств за трансфер нападающего Эмилиано Салы до выяснения всех обстоятельств исчезновения футболиста, сообщает «Советский спорт».

По данным The Telegraph, валлийский клуб хочет дождаться результатов расследования дела об исчезновении 28-летнего Салы.

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Напомним, что Сала летел из Нанта, Франция, в Кардифф, когда 22 января его легкомоторный самолет пропал с радаров над Ла-Маншем. Спасатели ничего не смогли обнаружить за два дня поисков, и 24 января было принять решение завершить все поисковые работы.

Сала перешел в «Кардифф» за €17 млн из французского «Нанта». Валлийский клуб заключил с игроком контракт до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что сестра пропавшего аргентинского футболиста просит спасателей возобновить поиски игрока.

Также сообщалось, что тренер «Нанта» считает позорным решение не продолжать поиски Салы.