Пилот пропавшего самолета с Салой не имел лицензии для платных перелетов
Продолжается расследование пропажи самолета, на борту которого находился новый нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает «Советский спорт».
По информации The Times, в ходе расследования установлено, что у 60-летнего пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего воздушным судном, не было лицензии, необходимой для платных перелетов.
На данный момент ищут информацию по поводу того, был ли рейс с футболистом платным или частным.
Аргентинский игрок перешел из французского «Нанта» в «Кардифф Сити». При перелете из Франции в Англию 22 января его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.
Стоит отметить, что ни обломков самолета, ни людей (кроме Салы на борту находился только британский пилот) найдено не было.
Ранее сообщалось, что матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь пропавшего спортсмена.