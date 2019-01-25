Пилот пропавшего самолета с Салой не имел лицензии для платных перелетов

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Продолжается расследование пропажи самолета, на борту которого находился новый нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает «Советский спорт».

По информации The Times, в ходе расследования установлено, что у 60-летнего пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего воздушным судном, не было лицензии, необходимой для платных перелетов.

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На данный момент ищут информацию по поводу того, был ли рейс с футболистом платным или частным.

Аргентинский игрок перешел из французского «Нанта» в «Кардифф Сити». При перелете из Франции в Англию 22 января его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.

Стоит отметить, что ни обломков самолета, ни людей (кроме Салы на борту находился только британский пилот) найдено не было.

Ранее сообщалось, что матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь пропавшего спортсмена.