Роналду могут лишить государственных наград Португалии

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград Португалии, сообщает «Советский спорт».

Мадридский суд приговорил форварда у к условному сроку на 23 месяца и штрафу в размере $18,8 млн за налоговые махинации во время выступлений за «Реал». В связи с этим президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза не исключил, что игрок может быть лишен наград.

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«Закон очень прост: министрам решать, случилось ли что-либо, что может привести к потере награды.

Нужно позволить решать тем, кто обладает законными полномочиями, и смотреть, можно ли применить здесь закон», — приводит слова ди Соузы Forza Italian Football.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» является Кавалером Большого креста национального Ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной команды на чемпионате Европы — 2016. Также в 2014 году Роналду был награжден звездой Ордена Инфанта дона Энрике степени Великий офицер.

Ранее Роналду проспорил главному тренеру «Ювентуса».