Загитова назвала свою главную конкурентку на чемпионате Европы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как создавался образ для короткой программы.
В нынешнем сезоне россиянка исполняет короткую программу под музыку из «Призрака оперы».
«Я уже вникла в свой образ. Моя главная конкурентка здесь? Я сама. На Новый год я хорошо отдохнула, набралась хороших эмоций. Но очень тяжело, когда около тебя полный стол еды. Однако я себе не позволяю есть лишнего», — цитирует Загитову Sport24.
Также фигуристка рассказала о том, как морально готовилась к первенству Европы.
«Я смотрела сериалы. Разные. Всегда так делаю. Правда, в последнее время стала плохо спать», — сказала спортсменка.
Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.