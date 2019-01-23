Загитова назвала свою главную конкурентку на чемпионате Европы

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как создавался образ для короткой программы.

В нынешнем сезоне россиянка исполняет короткую программу под музыку из «Призрака оперы».

«Я уже вникла в свой образ. Моя главная конкурентка здесь? Я сама. На Новый год я хорошо отдохнула, набралась хороших эмоций. Но очень тяжело, когда около тебя полный стол еды. Однако я себе не позволяю есть лишнего», — цитирует Загитову Sport24.

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Также фигуристка рассказала о том, как морально готовилась к первенству Европы.

«Я смотрела сериалы. Разные. Всегда так делаю. Правда, в последнее время стала плохо спать», — сказала спортсменка.

Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

Ранее Загитова поделилась впечатлениями от Минска.