Российский боксер отреагировал на обвинения в избиении женщины
Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO россиянин Сергей Ковалев отреагировал на появившуюся информацию о том, что он избил женщину, передает «Советский спорт».
Инцидент якобы произошел летом 2018 года в США. Сам Ковалев считает, что вся эта ситуацию раскручивается из-за его реванша с Элейдером Альваресом.
«Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле.
Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нём накануне моего реванша против Альвареcа?» — написал Ковалев в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува заявила, что расследование в США в отношении Ковалева не поставит под вопрос проведение поединка против Альвареса.