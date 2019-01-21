Тренер Нурмагомедова: Хабиб согласится на бой с Фергюсоном

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Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал возможного будущего соперника подопечного, передает «Советский спорт».

Наставник заявил, что глава организации Дана Уайт может принять решение в пользу поединка дагестанца с американским бойцом смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсаном.

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«Если президент UFC решит организовать бой, то, скорее всего, соперником Хабиба будет Тони Фергюсон. А я знаю Хабиба, он согласится на этот поединок», — отметил специалист.

Также он прокомментировал желание ирландца Конора Макгрегора встретиться вновь с дагестанцем в октагоне.

«Что же касается реванша для Макгрегора, то мы никогда не говорили о этом бое. Если я понимаю Хабиба, то его позиция заключается в том, что Конор должен заслужить этот бой. Нурмагомедов не выходит в октагон из-за денег, его больше интересуют правильные поступки», — цитирует Мендеса The Sun.

6 октября 2018 года Нурмагомедов досрочно одолел Макгрегора на турнире UFC 229.

Ранее Уайт рассказал о планах Макгрегора.