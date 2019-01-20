Лыжница Непряева взяла бронзу в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

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Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в эстонском Отепе, сообщает ТАСС.

Спортсменка прошла дистанцию за 30 минут 50,4 секунды. Первое место заняла норвежка Терезе Йохауг (29.53,7). Второй стала представительница Швеции Эбба Андерсон (отставание 48,4 секунды).

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Непряева завоевала серебро на этапе Кубка мира в Эстонии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Отепя (Эстония)

Женщины. 10 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 29.53,7

2. Эбба Андерсон (Швеция) — +48,4

3. Наталья Непряева (Россия) — +56,7