Сменившей гражданство украинской бегунье разрешили выступать в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/642/11615642/8-1w1-pic905-895x505-92228.jpg">

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила бегунье Наталии Погребняк, сменившей украинское гражданство на российское, выступать на национальных соревнованиях, передает ТАСС.

Директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин рассказал о возможностях спортсменки.

Реклама

«Наталья вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах. Она также имеет право уже сейчас подать заявку на получение нейтрального статуса, который нужен для выступления на зарубежных турнирах. Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах», — отметил Паркин.

Специализация Погребняк — спринтерский бег на 100 и 200 метров. В январе 2017 года она вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина, специализирующегося в тройном прыжке.

Ранее двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала, что не собирается менять спортивное гражданство в случае невосстановления в правах ВФЛА.