Лыжнику из Австрии предлагали симулировать астму ради терапевтические исключения
Австрийский лыжник Йоханнес Дюр заявил, что партнеры по национальной команде предлагали ему симулировать астмы, чтобы получить терапевтическое исключение, передает «Советский спорт».
«Многие из моего окружения имели терапевтические исключения из-за астмы. Они бегали со спреями, прямо перед гонкой доставали их из сумки и пшикали в рот», — цитирует спортсмена ARD.
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В 2014 году Дюр был дисквалифицирован за употребление эритропоэтина.
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