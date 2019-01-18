Лыжнику из Австрии предлагали симулировать астму ради терапевтические исключения

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Австрийский лыжник Йоханнес Дюр заявил, что партнеры по национальной команде предлагали ему симулировать астмы, чтобы получить терапевтическое исключение, передает «Советский спорт».

«Многие из моего окружения имели терапевтические исключения из-за астмы. Они бегали со спреями, прямо перед гонкой доставали их из сумки и пшикали в рот», — цитирует спортсмена ARD.

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В 2014 году Дюр был дисквалифицирован за употребление эритропоэтина.

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