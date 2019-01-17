Российские гандболисты потеряли шансы на выход из группы ЧМ — 2019
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы на выход из группы чемпионата мира 2019 года, проходящего в Германии и Дании, сообщает «Советский спорт».
Это случилось после победы сборной Бразилии в матче против Кореи. Южноамериканская сборная одержала викторию со счетом 35:26 и набрала шесть очков, поднявшись на чистое третье место в группе А.
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Теперь, даже в случае победы россиян над командой Франции, подопечные Эдуарда Кокшарова не смогут опередить бразильцев по дополнительным показателям.
Игра сборных России и Франции состоится в четверг, 17 января. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российский гандболист не получит дисквалификацию на матч против команды Дидье Динара .