Российские гандболисты потеряли шансы на выход из группы ЧМ — 2019

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Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы на выход из группы чемпионата мира 2019 года, проходящего в Германии и Дании, сообщает «Советский спорт».

Это случилось после победы сборной Бразилии в матче против Кореи. Южноамериканская сборная одержала викторию со счетом 35:26 и набрала шесть очков, поднявшись на чистое третье место в группе А.

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Теперь, даже в случае победы россиян над командой Франции, подопечные Эдуарда Кокшарова не смогут опередить бразильцев по дополнительным показателям.

Игра сборных России и Франции состоится в четверг, 17 января. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский гандболист не получит дисквалификацию на матч против команды Дидье Динара .