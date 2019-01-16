Тренер «Спартака» Кононов высказался о возможном возвращении Промеса

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Квинси Промеса.

«Это лишь слух. Клуб не вел никаких переговоров по нему. Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда. Промес сделал «Спартак» чемпионом. Но мои желания ни к чему не приведут. У него действующий контракт с «Севильей», — приводит слова Кононова Sport24.

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Промес перешел в испанский клуб летом 2018 года. Соглашение голландца с «Севильей» рассчитано на пять лет.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Спартака» попал в сферу интересов «Милана».