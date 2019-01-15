Украинец из «Манчестер Сити» объяснил причину отказа «Зениту»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко объяснил, почему во времена выступления в России не принял предложение «Зенита», передает «Советский спорт».

В 2016 году Зинченко, представляющий сборную Украины, перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити».

«Почему не поехал в «Зенит»? Я всю жизнь мечтал играть в Европе. Здесь совсем другой уровень. Я просто выбрал футбол», — заявил 22-летний украинец на Youtube-канале «КраСава».

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В текущем сезоне Зинченко провел 11 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Зинченко может продолжить карьеру в Испании.