Хачанов: выигрывал турниры «Большого шлема» во сне

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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих мечтах выиграть турнир «Большого шлема», передает «Советский спорт».

«Выигрывал ли я турнир «Большого шлема» во сне? Много раз — и «Ролан Гаррос» и Австралию и US Open», — приводит слова спортсмена Eurosport.

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Хачанов также признался, что не почувствовал особых изменений в жизни в связи с популярностью.

«Я парень скромный. Конечно, чем больше выигрываешь, тем больше на слуху, поэтому начинают узнавать люди. », — добавил он.

В своем стартовом матче россиянин одержал победу над представителем Германии Петером Гоёвчиком со счетом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что Федерер обыграл Истомина и вышел во второй круг Australian Open.