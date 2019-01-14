Хачанов: выигрывал турниры «Большого шлема» во сне
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих мечтах выиграть турнир «Большого шлема», передает «Советский спорт».
«Выигрывал ли я турнир «Большого шлема» во сне? Много раз — и «Ролан Гаррос» и Австралию и US Open», — приводит слова спортсмена Eurosport.
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Хачанов также признался, что не почувствовал особых изменений в жизни в связи с популярностью.
«Я парень скромный. Конечно, чем больше выигрываешь, тем больше на слуху, поэтому начинают узнавать люди. », — добавил он.
В своем стартовом матче россиянин одержал победу над представителем Германии Петером Гоёвчиком со счетом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.
Ранее сообщалось, что Федерер обыграл Истомина и вышел во второй круг Australian Open.