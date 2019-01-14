Шарапова разгромила британку Дарт в первом круге Australian Open
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0. Спортсменки находились на корте 63 минуты.
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Теперь Шараповой предстоит встреча с представительницей Швеции Ребеккой Петтерсон.
Турнир проходит с 14 по 27 января 2019 года в австралийском Мельбурне.
Ранее член правления Федерации тенниса России (ФТР), заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Анастасии Павлюченковой и Екатерины Макаровой на турнире «Большого шлема» — Australian Open.
Теннис. Australian Open-2019. Первый круг
Мария Шарапова (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:0