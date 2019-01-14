«Барселона» и «Тоттенхэм» предлагали Аршавину место в команде

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Бывший игрок петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, хочет ли он выступать за каталонскую «Барселону», передает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что недолго бы играл за испанский клуб.

«Играл ли бы за «Барсу» бесплатно? Да, но недолго. У меня, все-таки, большая семья. Жалеть, что не перешел в «Барсу», было некогда. Не плакал и не убивался. Раз жизнь так распорядилась — значит, так правильно. Почему переход не сложился? «Зенит» меня не хотел никуда отпускать. Был еще вариант с «Тоттенхэмом». Но тогда эта команда по статусу была заметно ниже «Арсенала», — рассказал Аршавин.

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До этого футболист заявил, что после чемпионата Европы 2008 года «Барса» предлагала петербургской команды за него €15 млн.

Ранее Аршавин рассказал, кто, по его мнению, из россиян может стать игроком европейского клуба.