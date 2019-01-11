Фуркад назвал позором победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира

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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, передает «Советский спорт».

«Я уважаю то, что Логинову разрешено соревноваться, но не рад его победе и не уважаю его самого из-за допинга. Он так и не извинился и не говорил об этом. Мы были слишком добры к нему. Не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы.

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Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит. Логинов должен извиниться и объясниться перед нами, а он просто делает вид, что ничего не произошло», — сказал Фуркад в интервью TV 2 Sport.

Фуркад по итогам спринта занял седьмое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Логинов в 2014 году был отстранен от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении запрещенных веществ. 10 июля 2015 года решением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмен был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года.