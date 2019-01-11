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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит еще как минимум три матча из-за травмы паха, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта «Лейкерс», игрок не сможет сыграть во встречах против «Юты Джаз», «Чикаго Буллз» и своей бывшей команды «Кливленд Кавальерс».

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Отмечается, что состояние Леброна постепенно улучшается, и медицинский штаб уже разрешил ему увеличивать нагрузки во время тренировок.

Напомним, что Джеймс получил повреждение в рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз» и не принимает участия в играх команды из Лос-Анджелеса уже на протяжении двух недель.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» во втором овертайме в матче НБА.