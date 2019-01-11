Леброн Джеймс пропустит еще как минимум три матча из-за травмы
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит еще как минимум три матча из-за травмы паха, сообщает «Советский спорт».
По информации официального сайта «Лейкерс», игрок не сможет сыграть во встречах против «Юты Джаз», «Чикаго Буллз» и своей бывшей команды «Кливленд Кавальерс».
Реклама
Отмечается, что состояние Леброна постепенно улучшается, и медицинский штаб уже разрешил ему увеличивать нагрузки во время тренировок.
Напомним, что Джеймс получил повреждение в рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз» и не принимает участия в играх команды из Лос-Анджелеса уже на протяжении двух недель.
Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» во втором овертайме в матче НБА.