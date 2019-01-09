Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» попал в аварию

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Российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов попал в аварию на багги во время седьмого этапа ралли «Африка Эко рейс 2019», сообщает «Советский спорт».

Как передает «Вести КАМАЗа», на финишном створе российский гонщик столкнулся с французом Домиником Лором. Отмечается, что оба пилота остались живы и здоровы, однако их транспортные средства не подлежат ремонту.

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Лор являлся лидером гонки и на 22 минуты опережал ближайшего преследователя. Куприянов находился на восьмом месте.

Ранее российский гонщик Владимир Васильев высказался относительно своего выступления на ралли-марафоне «Дакар».