Дворкович обсудит с Саудовской Аравией ЧМ по рапиду и блицу 2019 года

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович встретится с представителями Саудовской Аравии, чтобы обсудить место проведения чемпионата мира по рапиду и блицу 2019 года, сообщает ТАСС.

Первенство 2018 года проходило в конце декабря в Санкт-Петербурге. Саудовская Аравия являлась соорганизатором.

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«Контракт на проведение следующего чемпионата мира все еще у Саудовской Аравии, и мы на данный момент не знаем, где именно он будет проходить. Мне еще предстоит провести переговоры. Мы встретимся и обсудим с Саудовской Аравией этот вопрос», — рассказал Дворкович.

До этого президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов не отрицал возможность проведения турнира 2019 года в России.

Ранее российская шахматистка Екатерина Лагно прокомментировала свою победу на чемпионате мира по блицу.