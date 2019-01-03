«Ак Барс» обыграл «Авангард» в домашнем матче КХЛ
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграли омский «Авангард», сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на «Татнефть-арене» завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.
Команда из Казани располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции. Омичи идут вторыми.
Ранее сообщалось, что астанинский «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал волевую победу над московским «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
1:0 — Лямкин (Клинкхаммер) — 05:31 (5х5);
2:0 — Клинкхаммер — 07:43 (5х5);
2:1 — Бек (Покка, Деарне) — 08:55 (5х5);
3:1 — Кара (Зарипов, Галиев) — 34:57 (5х5);
3:2 — Медведев (Фрэнсон) — 38:38 (5х4);
3:3 — Покка (Широков) — 56:62 (5х5);
4:3 — Секач (Азеведу) — 62:00 (3х3).