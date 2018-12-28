Алаев отказался от поста главы Российского футбольного союза

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Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не выставит свою кандидатуру на выборах президента организации.

По информации СМИ, Алаев поддерживает председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова.

«Алаев выступает за то, чтобы регионы сейчас активно оказывали поддержку Дюкову. Фактически он является главой избирательного штаба Дюкова. Он будет в его команде и должен остаться на посту генерального секретаря организации. Он выступает как гарант того, что регионы не будут обижены кандидатом от клубов», — сообщил источник телеканала «360°».

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Алаев был исполняющим обязанности главы РФС с 2017 по 2018 года. Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля 2019 года.

Ранее более 20 федераций и клубов поддержали выдвижение Дюкова на пост главы РФС.