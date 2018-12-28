Полиция арестовала девять человек после столкновений фанатов «Интера» и «Наполи»

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Правоохранительные органы Италии задержали девять человек в связи с драками перед матчем 18-го тура чемпионата страны между миланским «Интером» и «Наполи», передает «Советский спорт».

Перед встречей возле стадиона произошли столкновения фанатов «Наполи» с болельщиками «Интера», «Варезе» и «Ниццы».

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В результате столкновений четыре фаната получили ножевые ранения, а на 35-летнего болельщика черно-синих наехал фургон, на котором болельщики неаполитанцев направлялись на стадион. Мужчина был госпитализирован в больницу в критическом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии по футболу не будет приостановлен.