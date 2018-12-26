СМИ: Рамос готов уйти из «Реала» в случае возвращения Моуринью

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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос покинет клуб, если руководство решит назначить на пост главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, в период, когда экс-наставник английского «Манчестер Юнайтед» возглавлял «сливочных» с 2010 по 2012 год, у футболиста сложились непростые отношения с Моуринью, поэтому он выразил готовность уйти.

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До этого СМИ утверждали, что «королевский клуб» заинтересован в услугах португальца.

Ранее «красные дьяволы» одержали победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.