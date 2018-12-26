«Атлетико» выразил готовность удвоить зарплату защитнику Эрнандесу

Мадридский «Атлетико» намерено заключить новый контракт с защитником Лукасом Эрнандесом, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Germany, руководство испанского клуба готово удвоить зарплату французскому футболисту. Напомним, что на данный момент 22-летний игрок получает €3 млн в год.

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До этого защитник попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Она выразила готовность выкупить Эрнандеса за €80 млн, и он согласился на переход.

«Атлетико» пытается уговорить француза остаться в стане мадридской команды.

Ранее полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заинтересовал «Пари Сен-Жермен».