У пары российских спортсменов родилась дочь

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Российская гимнастка Яна Кудрявцева сообщила о рождении дочери, передает «Советский спорт».

Она опубликовала в своем инстаграме фотографию новорожденной с мужем — нападающим уфимского «Салавата Юлаева»​ Дмитрием Кугрышевым.

21-летняя Кудрявцева и 28-летний Кугрышев поженились летом 2018 года.

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Кудрявцева — 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, девятикратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кугрышев — победитель юниорского чемпионата мира 2007 года, финалист Кубка Гагарина-2016.

Ранее сообщалось, что известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года.