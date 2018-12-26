У пары российских спортсменов родилась дочь
Российская гимнастка Яна Кудрявцева сообщила о рождении дочери, передает «Советский спорт».
Она опубликовала в своем инстаграме фотографию новорожденной с мужем — нападающим уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым.
21-летняя Кудрявцева и 28-летний Кугрышев поженились летом 2018 года.
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Кудрявцева — 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, девятикратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Кугрышев — победитель юниорского чемпионата мира 2007 года, финалист Кубка Гагарина-2016.
Ранее сообщалось, что известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года.