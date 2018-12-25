СМИ: «Спартак» уведомил Еременко о прекращении сотрудничества

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Руководство московского «Спартака» официально уведомило полузащитника Романа Еременко и его представителей, что больше не рассчитывает на игрока, передает «Чемпионат».

Окончательно судьба 31-летнего футболиста решилась на недавнем совете директоров клуба. По данным источника, в «Спартаке» не удовлетворены медицинским состоянием хавбека.

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Еременко перешел в «Спартак» в 2018 году после двухлетней дисквалификации за употребление наркотиков. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги футболист провел четыре матча.

Ранее «Урал» подписал контракт с игроком сборной Белоруссии.