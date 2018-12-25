Головин и Черышев попали в топ-100 игроков года

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Полузащитник французского «Монако» Александр Головин и хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев вошли рейтинг ста лучших футболистов мира по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca, передает «Советский спорт».

22-летний Головин занял в списке 79-е место, а 27-летний Черышев расположился на 89-й строчке. В первой части рейтинга Marca на 97-м месте оказался нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба.

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В 2018 году Головин провел за московский ЦСКА, «Монако» и сборную России 38 матчей, в которой забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Черышев в 2018 году играл за испанские «Вильярреал» и «Валенсию», а также сборную России. На его счету десять мячей и четыре голевых паса в 45 матчах во всех турнирах.

Ранее Головин вошел в десятку провальных трансферов чемпионата Франции.