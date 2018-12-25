Шипулин ответил на вопрос о тренерской карьере
Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру, передает «Советский спорт».
25 декабря россиянин на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.
«Тренером я точно не буду. Наездился уже за это время достаточно. Но прямо или косвенно моя судьба будет связана со спортом. В биатлоне я всю жизнь, и кое-что понимаю, хотя пока не могу сказать уверенно, чем именно буду заниматься.
Экспертом на ТВ быть не готов – слишком большая конкуренция», — сказал Шипулин.
Биатлонист в нынешнем сезоне пропустил этапы Кубка мира в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.
Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.
Ранее Шипулин высказался о скандале вокруг золота Сочи-2014.