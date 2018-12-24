Победители юношеской Олимпиады получат по 200 тысяч рублей

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Российские победители летних юношеских Олимпийских игр 2018 года получат по 200 тысяч рублей, сообщает телеканал «360°».

По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, за серебро спортсмены получат 150 тысяч, за бронзу — 100 тысяч рублей.

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«Фонд не стоит на месте и постоянно реализует новые программы. Эта программа не последняя. Мы готовимся к Олимпиаде в Токио, прорабатываем как уже ставшие традиционными призовые, так и абсолютно новые программы. Мы начали поддержку детско-юношеских школ и серебряных и бронзовых призеров Олимпиад прошлых лет», — цитирует Катушева телеканал «360».

Летние юношеские Олимпийские игры 2018 года прошли в аргентинском Буэнос-Айресе. Сборная России выиграла соревнования, завоевав 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ранее внимание допинг-офицеров к российским биатлонистам снизилось.