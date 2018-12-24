Эксперт: любимая нами божественная Медведева куда-то исчезла

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Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская прокомментировала выступление серебряной призерки Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой на чемпионате России, передает «Российская газета».

Наставница считает, что прокаты фигуристки хуже, чем были прежде.

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«Есть только один вопрос: где та божественная Медведева, которую мы так любили, и куда она исчезла? Появился совершенно другой вид спортсменки, которая пока еще не нашла себя в новой программе и в новой самооценке. Я вижу растерянность, технические неполадки. Возможно, тоже связано с возрастом, о котором я говорила. Но ее харизма, удивительная легкость и, если хотите, манкость исчезли», — удивилась эксперт.

Однако она все равно верит в последующие победы спортсменки.

«Женя, конечно, должна продолжать. Мы должны увидеть ее возрождение. Да, пока речь о том, чтобы возродиться. Она даже не попала сейчас на чемпионат Европы. Хотя все ее ждали: и мы, и публика. Предполагалось, что Загитова с Медведевой — два лидера, которые обязательно едут на Европу, а третью будем отбирать. Но получилось не так, как нам бы хотелось и как бы должно было бы быть», — заключила Чайковская.

Напомним, подопечная канадца Брайана Орсера заняла лишь седьмое место на национальном первенстве.

Ранее почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался относительно выступлений олимпийской чемпионки Алины Загитовой и Медведевой на чемпионате.