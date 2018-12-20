Головин получил длительную дисквалификацию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/12086125/Snimok_ekrana_2018-12-06_v_22.56-pic905-895x505-3080.png">

Российского полузащитника «Монако» Александра Головина дисквалифицировали за удаление в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом», сообщает «Советский спорт». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Россиянин будет вынужден пропустить четыре матча, информирует Get French Football News. Дисциплинарный комитет вынес вердикт о наложении на футболиста дополнительной дисквалификации. Главный судья встречи Клеман Турпен показал красную карточку Головину за грубый фол на 47-й минуте игры. Для этого арбитру потребовался видеопросмотр.

Реклама

«Монако» после 18 туров с 13 очками занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл в 10 матчах, в которых отметился одного результативной передачей.

Ранее в «Лионе» отметили помощь Головина в победе над «Монако».